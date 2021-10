V letu 2020 je bila vrednost kmetijske proizvodnje dva odstotka višja kot leto prej RTV Slovenija Bruto dodana vrednost v kmetijstvu je lani ostala na ravni iz leta 2019, ko je znašala 1,2 odstotka bruto domačega proizvoda. Leto 2020 so zaznamovale večja pridelava, nižje cene in višje subvencije, ki so pozitivno vplivale na dohodkovne kazalnike.

Oglasi