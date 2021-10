Zaradi pomanjkanja čipov ustavljata obrate tudi Volkswagen in Ford Dnevnik Zaradi svetovnega pomanjkanja čipov, ki omejuje proizvodnjo, so ta teden napovedale začasno zaprtje obratov v Nemčiji kar tri avtomobilske družbe. Po Oplu sta to storila še Volkswagen in Ford. Pri Oplu so napovedali zaprtje do naslednjega leta, kar...

