Piše: P.T. Včeraj je bil v Ljubljani shod za življenje. Bil je zakonito prijavljen in je dobil dovoljenje od upravne enote. Levičarji so napovedali protishod, za katerega niso imeli dovoljenja. Kljub temu je bilo Pohodu za življenje onemogočeno, da bi prišli do Prešernovega trga, kot so načrtovali. »Hvala Policiji za varovanje Pohoda za življenje. Žalostno pa je, da nas je gruča huliganov blokiral ...