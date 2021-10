»Ne vem, ali sem si prav jaz zaslužil to priznanje ali ne. Vem pa, da je v občini Žužemberk veliko dobrih, poštenih in delovnih ljudi, da imamo veliko klubov in društev, ki opravljajo izjemno delo in dosegajo uspehe ter si tudi zaslužijo pozornost,« je skromno dejal 79-letni Jože Primc z Dvora, ki je pred kratkim prejel zlati grb Občine Žužemberk. preberite več » ...