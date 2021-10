KOŠARKA DRŽAVNA C-LIGA GOLD Jadran Monticolo&Foti - Guerriero Padova 66:67 (12:12, 30:33, 42:45, 59:59) Košarkarji Jadrana Monticolo&Foti so v uvodnem krogu C-lige gold doživeli tesen poraz. Po podaljšku so klonili proti Padovi s 66:67. Gostje so bili večino časa v rahlem vodstvu, domači košarkarji pa so v zadnji četrtini z delnim izidom 11:0 poskrbeli za preobrat. Dve minuti do konca je bilo ponovno ...