Nogometaši Celja so v 12. krogu remizirali drugič zapored. V Kopru so Celjani dvakrat povedli, na koncu pa so se morali zadovoljiti z neodločenim izidom proti vodilnemu Kopru, ki je bil v drugem delu srečanja boljši tekmec. Celjani v Kopru niso zmagali že od leta 2015. Koprčani so bili na začetku tekme konkretnejši, prvi pa so povedli gostje. V 16. minuti je Tamar Svetlin poslal žogo za hrbet doma ...