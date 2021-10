Od konca druge svetovne vojne je minilo 76 let, od teh pa 45 v prisilnem molku in načrtnem prikrivanju resnice o medvojnem in povojnem dogajanju, o čemer grozljivo priča 600 in več neurejenih morišč in grobišč po raznih krajih naše domovine, je v pridigi za teharske žrtve na Teharjah danes dejal upokojeni celjski škof Stanislav […] The post [Prisilen molk in načrtno prikrivanje resnice] Stanislav ...