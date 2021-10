Najhitrejši avtomobil slovenskih ovinkov: “Daj, pelji ga tokrat ti …” SiOL.net Potem ko mi je odprl vozniška vrata in se je odprl ta zelo poseben, za navadne smrtnike že kar ekskluziven svet, sem želel kar najhitreje prijeti za prestavno ročico in zapeljati ven na stezo. Med ovinke, kjer ta vrhunski dirkalnik šele zares zaživi. Tokrat za volanom hyundai i20 R5, s katerim je Rok Turk v soboto že petič zapored postal državni prvak v reliju. Ta avtomobil v Sloveniji med ovinki konkurence nima. In kar je navzven videti enostavno, se za volanom dojema precej drugače.

