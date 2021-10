Gostovanja tujih profesorjev omejuje jezikovna politika Dnevnik Nacionalni program visokega šolstva do leta 2030 predvideva oblikovanje študijskih programov v tujih jezikih. Ob tem del profesorjev poziva k intenzivnejšemu odpiranju fakultet za tuje predavatelje in študente. Komisija za slovenski jezik pri SAZU...

Sorodno













































Oglasi Omenjeni Dnevnik Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Aleš Hojs

Josip Iličić

Žan Us