Absurdno pijan sedel za volan. Končal je na strehi. SiOL.net Tržiški policisti so včeraj zvečer na Virjah v Tržiču obravnavali nesrečo voznika, ki je imel v krvi kar 1,30 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Vozniškega dovoljenja voznik nima, so sporočili iz policije. Končal je na strehi, potnico pa so iz vozila s tehničnim posegom rešili gasilci.

