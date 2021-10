Teden otroka z geslom Razigran uživaj dan! Lokalec.si Teden otroka, ki se bo pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije začel danes, bo potekal z osrednjo temo Razigran uživaj dan!. S takšno temo želijo postaviti protiutež posledicam ukrepov zoper epidemijo covida-19 in poudariti pomen igre, igranja in prostega časa. Ključna sporočila letošnjega tedna so, da igra pomaga otroku razvijati domišljijo, krepi telo, spleta prijateljstva in povezuje. ...

