Carmen napovedala, da pred kamerami ne bo skrivala ničesar #video SiOL.net V oddaji Planet Vau, ki jo vodi voditeljica Sanja Grohar in je na sporedu vsako soboto ob 18.30, so se tokrat odpravili na snemanje šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame. Dame so razkrile, kako vražje so v resnici in kaj lahko v oddaji pričakujemo.

