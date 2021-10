Na Institutu Jožefa Stefana (IJS) se je s konferenco Odkrivanje znanja in podatkovna skladišča začela 24. mednarodna multikonferenca Informacijska Družba - IS 2021. Do petka bodo udeleženci na različnih konferencah lahko predstavili svoje najnovejše raziskave in odkritij z različnih področij informacijske družbe.