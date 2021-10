SPS za strožje pogoje za izrek opozoril pred redno odpovedjo 24ur.com Sindikat policistov Slovenije (SPS) bo v Državni zbor vložil pobudo za spremembo in dopolnitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih, "ki se nanaša na uveljavitev strožjih in bolj določnih pogojev za izrek opozoril pred redno odpovedjo delovnega razmerja zaposlenim". Predsednik sindikata pravi, da gre za pobudo, "v dobro vseh zaposlenih", s katerim želijo preprečiti nadal...

