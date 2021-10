Zaradi izliva nafte 'počrnela' obala Dom in vrt Na morju ob obali južne Kalifornije je zaradi puščanja naftovoda nastal večji naftni madež, do zdaj še niso uspeli locirati natančnega mesta izliva nafte, ki je ustvaril več kilometrov širok madež. Zaradi izliva so že zaprli plaže, zelo ogrožena pa je tudi narava.

