Brazilijo pretresle podobe obupanih prebivalcev, ki brskajo po živalskih ostankih RTV Slovenija Brazilijo so pretresli žalostni prizori obupanih prebivalcev, ki brskajo po kupih kosti. Pandemija, izguba služb in inflacija so številne v južnoameriški državi z največ prebivalci pahnila na rob preživetja.

