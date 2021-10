Petar Grašo po razhodu z Danijelo ljubi 14 let mlajšo pevko 24ur.com Potem ko je maja letos javnost presenetila novica, da sta se Petar Grašo in Danijela Martinović, ki sta veljala za enega najbolj znanih parov hrvaške estrade, po več kot dveh desetletjih skupne poti razšla, je priljubljeni glasbenik našel novo ljubezen. Njegovo srce je osvojila 14 let mlajša pevka Hana Huljić, s katero prijateljujeta že vrsto let.

