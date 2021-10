Odmevna Hojsova izjava o predčasnih volitvah: 'Minister je delil svoje osebno stališče' 24ur.com V največji vladni stranki SDS so danes le komentirali Hojsovo izjavo v naši oddaji Ena na ena, "da se ne zgolj vodstvo stranke, ampak tudi na izvršilnem odboru, tudi po regijah, pogovarjajo o možnosti predčasnih volitev." Zapisali so, da je Hojs delil svoje osebno stališče in videnje ter da organi stranke o predčasnih volitvah še niso odločali. Medtem pa v NSi pravijo, da s predčasnimi volitvami ...

Sorodno































Oglasi Omenjeni Nova Slovenija - NSi

SDS Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zoran Stevanović

Borut Pahor

Luka Dončić

Goran Dragić