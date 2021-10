Včeraj smo poročali o nesreči letala. Ultralahko letalo, na katerem je bilo pet potnikov in pilot, se je zaletelo v dvonadstropno zgradbo, ki so jo obnavljali, tako da je bila v času nesreče prazna. V njej so sicer pisarne, na spletu poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Portal 24ur.com poroča, da je letalo upravljal romunski milijarder Dan Petrescu. Z njim sta bila na letalu tudi žena in ...