V Miljah in Trstu, tako kot v še marsikje v Furlaniji - Julijski krajini in Italiji, v teh urah izbirajo novega župana oziroma županjo, sestavo novega občinskega sveta in rajonskih svetov. Volišča bodo odprta do 15. ure, nakar bodo na voliščih začeli s preštevanjem glasov. Sinoči do 23. ure, ko so volišča zaprli, je v Trstu svoj glas oddalo 34 % volilnih upravičencev, v Miljah pa za spoznanje več, ...