Na včerajšnjo rožnovensko nedeljo je v župnijski cerkvi na Teharjah upokojeni celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek daroval sveto mašo za vseh žrtev množičnih izvensodnih medvojnih in povojnih pobojev. Od grozljivih dogodkov med in po končani drugi svetovni vojni na Teharjah in množičnih izvensodnih pobojev v okolici in drugod je minilo že 76 let. Živi so še le redki, ki so šli skozi to trplj ...