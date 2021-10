Letošnja Nobelova nagrada za medicino za odkritje receptorjev za temperaturo in dotik Politikis Letošnja Nobelova nagrada za fiziologijo ali medicino gre v roke ameriškemu fiziologu Davidu Juliusu in armensko-ameriškemu molekularnemu biologu, rojenemu v Libanonu, Ardemu Patapoutianu za odkritje receptorjev za temperaturo in dotik, je danes sporočil švedski inštitut Karolinska. Kot je ob razglasitvi nagrajencev utemeljila žirija za Nobelove nagrade, gre za “prelomno odkritje “. Letošnja dobit ...

Sorodno



























Oglasi Omenjeni Libanon

Nobelove nagrade Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zoran Stevanović

Borut Pahor

Luka Dončić

Goran Dragić