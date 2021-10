Papež pred podnebnim vrhom gostil srečanje voditeljev verstev in znanstvenikov Radio Ognjišče V pripravi na 26. konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah so se včeraj v Vatikanu zbrali verski voditelji in znanstveniki. Ob sklepu srečanja so podpisali poziv udeležencem podnebne konference z željo po večji odgovornosti za naš planet. Papež je v nagovoru poudaril, da smo vsi ljudje del ene same človeške družine.



