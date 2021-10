Miss Jenna nekoč kandidat za Mistra Slovenije Lokalec.si Včerajšnji Talenti oz. razplet, ko se je Branko Čakarmiš odločil za zlati gumb, je razjezil številne. Čakarmiš se je namreč odločil, da bo dež zlatih konfetov vsul nad Miss Jenno Dick: “Iz spoštovanja sem vzdržal do konca sedaj pa grem. Ampak preden grem naredim še to.” Šel je do Jenne in dejal: “Čestitam za pogum.” Pred nastopom je dejala, da bi rada širši javnost predstavili “drag,” saj je v Slo ...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Slovenija ima talent

Večer Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zoran Stevanović

Borut Pahor

Luka Dončić

Goran Dragić