V Miljah in Trstu, tako kot v še marsikje v Furlaniji - Julijski krajini in Italiji, v teh urah izbirajo novega župana oziroma županjo, sestavo novega občinskega sveta in rajonskih svetov. Volišča so ob 15. uri zaprli, začelo se je štetje glasov. Sinoči do 23. ure, ko so volišča zaprli, je v Trstu svoj glas oddalo 34 % volilnih upravičencev, v Miljah pa za spoznanje več, in sicer 39 %. Nekoliko višj ...