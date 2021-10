Babiš zanika navedbe iz Pandorinih dokumentov Primorske novice Češki premier Andrej Babiš je zanikal navedbe iz t. i. Pandorinih dokumentov, da naj bi prek slamnatih podjetij kupil več nepremičnin na francoski Azurni obali. V češki opoziciji so od premierja zahtevali pojasnila. Češka policija pa je napovedala preiskavo navedb. Poročanje medijev so zavrnili tudi v Kremlju in na jordanskem dvoru.

