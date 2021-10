Ministrska konferenca Unije za Sredozemlje na temo okolja in podnebnih ukrepov Vlada RS Državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor dr. Metka Gorišek je nagovorila udeležence 2. ministrske konference Unije za Sredozemlje na temo okolja in podnebnih ukrepov, ki je potekala pod vodstvom Evropske komisije in Ministrstva za okolje Hašemitske Kraljevine Jordanije.

