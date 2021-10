Pri vstopu v državo se je izdajal za policista na nujni nalogi 24ur.com Ob koncu tedna so policisti na mejnih prehodih ugotovili več kršitev. Med drugim je 50-letni moški trdil, da je policist na nujni nalogi, po preverjanju pa se je izkazalo, da to ni res. Še najmanj štiri osebe so v državo vstopile s ponarejenimi PCR-testi, zato bodo kazensko ovadene.

