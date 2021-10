DL: Zeliščarski center JV Slovenije zaživel - V neokrnjeno naravo po zelišča in mir Lokalno.si Vse bolj se kaže, da je bila odločitev za ureditev Zeliščarskega centra jugovzhodne Slovenije, ki ga je Občina Škocjan uredila v Zagradu oziroma Zagraškem logu, nekdanji vaški gmajni, prava odločitev. Center, ki bo septembra deloval dve leti, je postal prostor izobraževanja o zeliščih in drugih temah o naravi in zdravju. preberite več » ...

