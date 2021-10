[Nogomet] Slovenci začenjajo priprave na Malto in Rusijo, po poškodbi spet zraven Verbič Politikis Slovenska nogometna reprezentanca danes začenja v Kidričevem začenja priprave na naslednji preizkušnji v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022, ko bo najprej v petek gostovala na Malti, v ponedeljek pa bo v Mariboru gostila Rusijo. Do konca kvalifikacij za Slovenijo štejejo praktično le zmage, na pomoč je prišel tudi povratnik Benjamin Verbič. Verbič se je dolgo […] The post [Nogomet] Slovenci ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Maribor

Rusija Najbolj brano Osebe dneva Zoran Stevanović

Janez Janša

Borut Pahor

Luka Dončić

Aleš Hojs