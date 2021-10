Norvežani so upali na njegovo pomoč, a zvezdnik še ni nared SiOL.net Norveška nogometna reprezentanca bo bližnji tekmi proti Turčiji v petek in Črni gori v ponedeljek igrala brez prvega zvezdnika Erlinga Haalanda. Napadalec Borussie iz Dortmunda je zavoljo poškodbe mišice izpustil že zadnje tri klubske tekme, na Norveškem pa so pričakovali, da bo nared za kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2022.

