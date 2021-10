Na generalki za Barcolano zmaga slovenske jadrnice Way of Life RTV Slovenija Slovenska jadrnica Way of Life je zmagala na jubilejni, 50. regati za pokal Bernetti v organizaciji sesljanskega jadralnega kluba Pietas Julia. Gre za generalko pred Barcolano, ki bo konec tedna v Tržaškem zalivu.

Sorodno

Oglasi