Podprli Kranj za lokacijo nove regijske bolnišnice zurnal24.si Župani enajstih gorenjskih občin so podpisali pismo podpore za širitev regijske bolnišnice v Mestni občini Kranj, so danes popoldne sporočili iz Mestne občine Kranj. V pismu so izrazili tudi podporo in zahtevo, da se v prostorih obstoječih gorenjskih bolnišnic, to so Splošna bolnišnica Jesenice, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik ter Bolniš...

Sorodno Oglasi