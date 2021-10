Pandorini dokumenti razkrivajo Marka Glinška in njegovo podjetje Lux Factor 24ur.com Pandorini dokumenti so razkrili neplačevanje davkov Marka Glinška, lastnika kozmetičnega podjetja Lux Factor, ki se je prej na sodiščih in ob inšpekcijskih nadzorih branil, da je slovensko podjetje le pogodbeni partner sejšelskega podjetja Lux Factor, v katero se je iztekal denar, piše Center za preiskovalno novinarstvo Oštro. V različnih državah pa je odpiral bančne račune. Prodajo kozmetike, ki...

