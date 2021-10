Analiza podnebnih strategij kaže na še dolgo pot do podnebne nevtralnosti EU Energetika.NET Poročilo, ki so ga v društvu Focus pripravili skupaj z mrežo nevladnih okoljskih organizacij CAN Europe, izpostavlja bistvene razlike med državami članicami glede ambicioznosti dolgoročnih podnebnih strategij, politične odgovornosti in sodelovanja javnosti pri njihovem nastajanju. Slovenija je podnebno strategijo predložila z zamudo, v njej pa večino nujnih ukrepov neambiciozno prestavlja v obdobje po letu 2030, izpostavljajo v Focusu.

