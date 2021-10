Slovenski pevec, Celjan Oto Pestner, je pred 50 leti prvič zmagal na Slovenski popevki. Kot 15-letni deček je takrat zapel pesem 30 let. Podžupanja Mestne občine Celje mu je v ponedeljek izročila kelih cesarice Barbare in županovo priznanje za življenjsko glasbeno ustvarjanje in doprinos k prepoznavnosti Celja. Podžupanja Mestne občine Celje Breda Arnšek: »Oto Pestner je izjemen pevec. Za slovens ...