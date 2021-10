EU v senci kritik posodobila črni seznam davčnih oaz 24ur.com Finančni ministri EU so po razkritju Pandorinih dokumentov, ki prikazujejo sporne finančne posle voditeljev in politikov, posodobili evropski črni seznam davčnih oaz, ki je po najnovejšem razkritju preiskovalnih novinarjev tarča kritik, da je neučinkovit in tako nesmiseln.

Sorodno

Oglasi