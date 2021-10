Levante in Getafe odpustila glavne trenerje 24ur.com Trener španskega nogometnega prvoligaša Levante Paco Lopez je postal prvi v španskem prvoligaškem prvenstvu, ki je to sezono izgubil službo. Kmalu za njim je po vsega petih mesecih svojega glavnega trenerja odstavil še en španski prvoligaš, Getafe. Oba kluba po osmih odigranih krogih v španski ligi še ne beležita zmage in se nahajata v coni izpada.

