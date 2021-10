Na Finskem v trčenju vlaka in šolskega avtobusa več poškodovanih 24ur.com V mestu Kaskinen sta na železniškem prehodu trčila vlak in šolski avtobus. V nesreči je bilo poškodovanih 12 ljudi, po poročanju finskih medijev naj bi dva otroka potrebovala bolnišnično oskrbo. Ostale udeležence v nesreči so oskrbeli na kraju nesreče.

