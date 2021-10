Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec in ena od pobudnic nedavno uspelega referenduma o vodah, je na Facebooku opozorila na dejanja predsednika republike Boruta Pahorja, ki po njenem "ni neumen" saj je njegova politična kariera "premišljena", njegovo pogosto uporabo Instagrama pa pripisala "krizi srednjih let" in "jasnemu načrtu". "Del njegovega delovanja pa je tudi molk, ki služi reprodukciji obstoječega...