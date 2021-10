Katar in Fifa se dogovarjata o rahljanju koronskih omejitev SiOL.net Mednarodna nogometna zveza Fifa se po poročanju medijev z organizatorjem svetovnega prvenstva v Katarju dogovarja o omilitvi napovedane obvezne zahteve po cepljenju proti novemu koronavirusu. Kot danes poroča ameriška agencija AP, je cilj, da bi lahko tudi tistim, ki so preboleli covid-19 ali pa so negativni na testu, omogočili pot na mundial.

