Po ugotovitvah Greca Slovenija ni zadovoljivo izpolnila nobenega od 15 priporočil RTV Slovenija Slovenija ni zadovoljivo izpolnila ali obravnavala nobenega od 15 priporočil Greca iz ocenjevalnega poročila iz leta 2018, ki je obravnavalo preprečevanje korupcije in spodbujanje integritete v državni upravi in organih odkrivanja in pregona.

Sorodno Oglasi