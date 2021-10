Projekt gondole dokončno padel v vodo, na vrh Vitranca bo peljala štirisedežnica RTV Slovenija Rekreacijsko turistični center Žičnice Kranjska Gora začenja s postavitvijo štirisedežnice do vrha Vitranca. Nova žičniška naprava bo nadomestila staro enosedežnico, ki že več let ne obratuje, zgrajena pa naj bi bila najpozneje do začetka leta 2022.

