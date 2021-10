Poročilo: Od leta 1950 v francoski Cerkvi 216.000 žrtev spolnih zlorab Dnevnik Neodvisna preiskava domnevnih spolnih zlorab mladoletnikov s strani francoskih duhovnikov in drugih članov katoliške cerkve je od leta 1950 do 2020 odkrila približno 216.000 žrtev pedofilije. Poročilo razkriva, da so velika večina žrtev dečki, stari...

