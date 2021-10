Ministrsko srečanje na temo prihodnosti gozdov v Evropski uniji Vlada RS Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek se je na povabilo avstrijske ministrice, pristojne za gozdarstvo, Elisabeth Köstinger udeležil ministrskega srečanja na temo nove Strategije EU za gozdove. Na njem so ministri držav članic, ki so bogate z gozdovi, govorili o prihodnosti gozdov na ravni EU.

