Poglejte, koga poljublja in objema Tomi Meglič TOčnoTO.si Slovenski rock glasbenik Tomi Meglič je pevec in kitarist skupine Siddharta. Svoj prosti čas rad preživlja v družbi sina Zaka in hčerke Nore. Poletje so preživljali na morju, s sinom pa sta se za 10 dni umaknila iz javnosti. Tomi pa se je stiskal, objemal in poljubljal s prelepim konjem. Fotografijo je delil s svojimi […] Poglejte, koga poljublja in objema Tomi Meglič was first posted on 5 oktobra,...

Sorodno





















Oglasi