Na območju PU Maribor več drznih tatvin: Moški zamotil oškodovanko, da je delavec Telekoma, medtem d Večer Na območju Policijske uprave (PU) Maribor so policisti septembra in oktobra obravnavali več drznih tatvin iz stanovanjskih hiš po tistem, ko so zamotili oškodovance. Policija zato ponovno opozarja vse, naj bodo pozorni na pojav neznanih oseb, ki pod pretvezo, da so izvajalci internetnih, elektro ali komunalnih storitev poskušajo vstopiti v hiše.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Internet

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Zoran Stevanović

Janez Janša

Borut Pahor

Luka Dončić

Aleš Hojs