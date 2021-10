Piše: Jože Jan Žirija je včeraj Nobelo nagrado za medicino podelila Davidu Juliusu in Ardemu Patapoutianu za odkritje receptorjev za temperaturo, bolečine in dotika, bistvene informacije za človeško preživetje in za interakcijo s svetom. David Julius s Kalifornijske univerze v San Franciscu je za identifikacijo senzorja v živčnih končičih kože, ki se odziva na toploto, uporabil kapsaicin, ostro ...