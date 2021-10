Na regati Barcolana bo prvič podeljen pokal Generali - Women in Sailing Svet 24 Pokal bo prejela prva mešana posadka, ki jo bo na največji regati na svetu 10. oktobra v Tržaškem zalivu vodila krmarka. Spodbujanje trajnosti in enakosti spolov sta v središču regate Barcolana, ki že več kot 40 let poteka pod pokroviteljstvom Skupine Generali.





Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Zoran Stevanović

Janez Janša

Borut Pahor

Luka Dončić

Aleš Hojs