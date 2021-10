Ob svetovnem dnevu učiteljev petim slovenskim šolam podelili evropsko priznanje "Digitalna šola" Vlada RS Ob svetovnem dnevu učiteljev je ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec na dogodku Selfi za učitelje najprej čestitala učiteljem: "Iskrene čestitke in posebna zahvala učiteljem za njihov doprinos družbi, zavzetost ter neutrudno angažiranje in motivacijo.

Oglasi Omenjeni Simona Kustec Najbolj brano Osebe dneva Zoran Stevanović

Janez Janša

Borut Pahor

Luka Dončić

Aleš Hojs